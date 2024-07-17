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Kütahya'da Eski Köy Muhtarı Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Kütahya'nın Emet ilçesinde tabancayla vurulan eski köy muhtarı hayatını kaybetti. Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım, kendi kullandığı araçla yaralı halde Çavdarhisar ilçesine geldi. Ancak aşırı kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayın şüphelisi B.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde tabancayla vurulan eski köy muhtarı hayatını kaybetti.

Karın bölgesinden tabancayla vurulan Abaş köyü eski muhtarı Fehmi Tarım (47), yaralı halde kendi kullandığı araçla Çavdarhisar ilçesine geldi. Yolda ambulansa alınan Tarım, Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aşırı kan kaybeden ve kendisini yeni muhtar B.G'nin (51) tabancayla vurduğunu iddia eden Tarım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri B.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın Abaş köyü yakınlarındaki arazide meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çavdarhisar Jandarma Kütahya Emet Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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