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Kütahya'da Emine Kocapınar 4-6 Yaş Kur'an Kursu Dualarla Açıldı

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Kütahya'da hayırsever vatandaş Ahmet Kocapınar tarafından yaptırılan Emine Kocapınar 4-6 Yaş Kur'an Kursu dualarla hizmete açıldı. Vali Musa Işın, çocukların küçük yaşlardan itibaren İslam ahlakı ile yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Kütahya'da, hayırsever vatandaş Ahmet Kocapınar tarafından yaptırılan Emine Kocapınar 4-6 Yaş Kur'an Kursu dualarla hizmete açıldı.

Vali Musa Işın, Saray Mahallesi'nde, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Kur'an kursunun açılışında yaptığı konuşmada, çocukların küçük yaşlardan itibaren İslam ahlakı ile yetiştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Çocukların yetişmesinde ailelere önemli görevler düştüğünü dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızda ahlakı vicdan ile süslememiz lazım. Allah ve peygamber sevgisini ve aynı zamanda Allah korkusunu insanların kalbine yerleştirmemiz lazım. Eğer çocuklarımızın ülkesine faydalı, büyüklerine saygılı, edep ve haya içerisinde bir hayat sürmelerini istiyorsak İslam terbiyesi vermemiz gerekiyor. Kütahya halkı bu konuda son derece duyarlıdır. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çocuklarını muhafaza etmek adına bu eğitime çok erkenden başlıyorlar. Zaten bu yaşlarda başlanmazsa, sonrasında pek bir şey yapamayız."

Kur'an kursu açılışının hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da, "Şahsım adına en önemsediğim açılışlardan bir tanesinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bana, 'AK Parti iktidarı döneminde yapılan icraatları sayın' denilse, en başa koyacağım maddelerden bir tanesi 4-6 yaş Kur'an kursları olur." dedi.

İl Müftüsü İrfan Açık ise, kursun yapımında emeği geçenlere ve hayırsever vatandaş Ahmet Kocapınar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kur'an kursunun açılışı dualarla yapıldı.

Protokol üyeleri açılışın ardından kursu gezerek çocuklarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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