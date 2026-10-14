Haberler

Kütahya'da araç yangını sırasında 5 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da araç yangını sırasında 5 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da araç yangını nedeniyle trafiğin durdurulduğu sırada 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılıp hastaneye kaldırıldı, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

KÜTAHYA'da araç yangını nedeniyle trafiğin durdurulduğu sırada 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Halil Özdemir, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta çıkan yangın nedeniyle polis ekipleri güvenlik amacıyla trafiği durdurdu. Bu sırada 43 AFN 167 plakalı TIR, önünde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir TIR, iki kamyon ve iki otomobil hasar görürken, 06 DIB 152 plakalı otomobilin sürücüsü Halil Özdemir araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Özdemir'i çalışma sonucu çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Özdemir, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Tek bir hata iki kez ödeme yaptırabilir

Kredi kartıyla bunu yapanlar yandı!
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay

Geceye damga vuran görüntü! Tek kelime etmeden çok şey anlattı
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

4 gün sürecek savunma başladı! O sloganlarla içeri girdi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı

İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! Bakın ne kadar kazanıyormuş
Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Bursa'da durakta köpek dehşeti! Kaçmak için yüksekten atlayan 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı

Köpek üzerlerine koştu! Kaçmak isteyen çocuk yüksekten atladı