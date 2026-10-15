Kushner'ın görevden alınması için hukuka aykırılık iddiasıyla dava açıldı

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ABD heyetini temsilen birçok kez diplomatik müzakerelere hukuka aykırı şekilde katıldığı iddiasıyla Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın görevden alınması talebiyle dava açıldı.

Başkent Washington'da kamu etiği ve hesap verebilirlik alanında faaliyet gösteren denetim kuruluşu, Trump'ın "özel temsilcisi" sıfatıyla önemli diplomatik görüşmelerde yer alan Kushner hakkında yasal süreç başlattı.

Açılan davada İran, Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere yürütülen müzakerelerde ABD heyetini temsilen Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a eşlik eden Kushner'ın, hukuka aykırı biçimde yürüttüğü öne sürülen görevinden uzaklaştırılması istendi.

Dava dilekçesinde yabancı varlıkları yöneten yatırım firmasının sahibi Kushner'ın söz konusu görüşmelere "özel temsilci" olarak katılmasının olası "menfaat çatışmasına" yol açabileceği öne sürüldü.

Kushner'ın, üstlendiği hükümet görevi için gerekli inceleme ve değerlendirmelerden usulüne uygun şekilde geçirilmediği savunulan dilekçede, hükümetin yetkilerini ABD halkının yararına kullanmasını amaçlayan "şeffaflık yükümlülüklerinden kaçtığı" iddia edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Kushner'ın şirketinin, askeri tedarikçilere yatırım yapan İsrailli grubun "en büyük hissedarı" olduğu iddiasının ardından Orta Doğu'daki yatırımlarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA