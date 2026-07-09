Kuşadası açıklarında kürek sörfüyle sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen kurtarma çalışması sonucunda 2 kişi bota alınarak karaya çıkarıldı.
Kaynak: AA / Enes Uzun