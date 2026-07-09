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Kuşadası açıklarında kürek sörfüyle sürüklenen 2 kişi kurtarıldı

Kuşadası açıklarında kürek sörfüyle sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen kurtarma çalışması sonucunda 2 kişi bota alınarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun
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