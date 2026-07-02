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Aydın'da arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada Abdulkadir Ataş hayatını kaybetti, şüpheli M.E.B. gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Sakarya Sokak'ta M.E.B. (26) ile arkadaşı Abdulkadir Ataş (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.B. tabancayla Ataş'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
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