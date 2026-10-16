Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kuşadası'nda operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 250 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 250 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yavansu Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada 250 gram kubar esrar, bin 64 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavansu Mahallesi'nde bir adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.B. (31), D.B.Ş. (20) ve S.E.C. (18) gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada 250 gram kubar esrar, bin 64 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora 1 yaşında! 90’lar temalı doğum günü partisi yapıldı

Kendi soyadını taşıyan kızı Sora 1 yaşına girdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı

Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi

İstanbul ilk kez böyle görüntülendi! Felaketin boyutu fotoğraflarda
ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor