Kuşadası'nda operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 250 gram esrar ele geçirildi

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavansu Mahallesi'nde bir adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.B. (31), D.B.Ş. (20) ve S.E.C. (18) gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada 250 gram kubar esrar, bin 64 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı