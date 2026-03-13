Haberler

Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Güncelleme:
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 3 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Doğanhisar Karaağa - İzzet oğlu 1308 (1892) doğumlu Er ŞabanTabur, 2'nci Bölük 16'ncı Alay, 2'nci (Büyük Çalış Harbinde Şehit)Torunu Şaban Mut
Hafik-Ahmet oğlu 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet Torun66'ncı Alay, 1'inci Tabur, 3'üncü BölükKızı Adile Şahin (Torun)
Sivas-Ali oğlu 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı (315-379) Mehmet Şevki Erdemir27'nci Alay 3'üncü Tabur KumandanlığıTorunu Necla Erdemir (Kalender)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur
