Küresel Sumud Filosu'na Ait Gemiler İsrail Tarafından Aşdod Limanı'na Getirildi
İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait yasadışı olarak alıkoyduğu gemileri ve bazı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi. Limanda askeri gemi hareketliliği devam ediyor.
Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.
Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaşmaya başladığını ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğünü aktardı.
Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.
Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel