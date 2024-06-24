Kurban Bayramı Tatili Süresince Kırıkkale'den 1,7 Milyon Araç Geçti
Kurban Bayramı tatili süresince Kırıkkale'den yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı. Geçen yıla göre araç sayısında artış yaşandı.
Kurban Bayramı tatili süresince "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, geçen yıl Kurban Bayramı süresince 800 bin aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.
Tatilin başladığı 14-23 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 1 milyon 757 bin 728 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, tatil süresince kentteki 50 kazada 112 kişi yaralandı, 66 da hasarlı kaza meydana geldi.