Emniyet ekiplerinin bayram öncesi havadan trafik denetimi sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip ediliyor.

Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

Ekiplerin denetimleri, helikopterlerdeki AA ekiplerince görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yapan ekipler, helikopterlerde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ediyor.

Kontrol noktalarındaki ekiplerce de, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlemler uygulanıyor.

"Güvenli bir şekilde yolculukların tamamlamasını amaçlıyoruz"

Başkomiser Kenan Kaya, AA muhabirine, bölgedeki 7 ayrı güzergahta, her 5 kilometrede bir denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaya, ekiplerce sabit, seyir halinde, dron ve helikopterlerle denetim yapıldığını belirterek, "Denetimlerimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyarak bir trafik kültürü oluşturmayı, güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlamasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Trafikteki denetimlerin 7/24 esasına göre devam ettiğini vurgulayan Kaya, başta emniyet kemeri kullanmayan sürücülere, cep telefonu kullananlar olmak üzere trafik kurallarına uyulmadığında cezai işlemin uygulandığını bildirdi.

Sürücüleri uzun yolculuğa çıkarken uykusuz olmamaları ve araç bakımlarını yapmaları konusunda uyaran Kaya, "Vatandaşlarımıza emniyet kemerini takmalarını, cep telefonunu kullanmamalarını, hız kurallarına riayet etmelerini ve hatalı sollama yapmamalarını, trafik ışık ve levhalarına uyarak yolculuklarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.