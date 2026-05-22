İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu

Güncelleme:
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Havalimanı yönetimleri, seyahatlerin sorunsuz geçmesi için ek önlemler aldı.

Bayram tatilini şehir ve ülke dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi.

E-pasaport bankolarını kullanan vatandaşlar da bu noktalarda kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu önlemi

Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen bazı yolcular da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı.

Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı.

Öte yandan, bugün Sabiha Gökçen'de 827 uçuşun planlandığı ve 140 bine yakın yolcunun burayı kullanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
