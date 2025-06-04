Kurban Bayramı İçin Belediyelere Genelge Gönderildi

Kurban Bayramı İçin Belediyelere Genelge Gönderildi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Kurban Bayramı'nda belediyelerin dikkat etmesi gereken hususları vurgulayan bir genelge yayımladı. Genelgede, hayvan sağlığı, hijyen standartları ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken önlemler belirtildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti'li belediyelere Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin genelge yolladı.

Mustafa Demir imzalı genelgede, Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın, dayanışmanın ve fedakarlığın bayramı olduğu hatırlatıldı.

"Belediyelerimizin, vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi adına gereken özveriyi göstereceklerine olan güvenimiz tamdır." ifadeleri kullanılan genelgede, şunlar kaydedildi:

??????? "Kurban satış yerlerinden girişte ve çıkışta, kurbanlık hayvanların kulak küpesi, pasaportu ve veteriner sağlık raporu kontrol edilmeli, belirlenen kurban kesim yerlerinde kesim yapılması sağlanmalıdır. Kurban kesim alanlarının hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat edilmeli, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak atıklar ivedilikle ortadan kaldırılmalı, kesim alanları anlık olarak dezenfekte edilmelidir. Hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler mutlak surette alınarak belediye mensuplarımız, bu süreçte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gereken ihtimam ve desteği göstermelidirler."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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