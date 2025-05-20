Kumluca MYO'da Müdür Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

Kumluca MYO'da Müdür Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi
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Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen 'Müdür Öğrenci Buluşması' etkinliğinde, öğrencilerin görüş ve önerileri dinlenerek, eğitim sürecine katkı sağlanması hedeflendi. Yeni ön lisans programlarının açılması planlandığı belirtilerek, Kumluca MYO'nun stratejik bir eğitim merkezi olması hedeflendi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda (KMYO) öğrenciler ile okul yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla, "Müdür Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekokulun toplantı salonundaki etkinliğine, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. üyesi Ahmet Çoşgun ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Buluşmada konuşan Çoşgun, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinlemenin, yüksek öğretimde niteliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığını, kendilerinin de bu önemi bilerek her zaman öğrencilerin görüş ve önerilerini önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin hem eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlanması, hem de yüksekokul yerleşkesine dair geri bildirimlerinin değerlendirilmesi adına gelecek olan istek ve talepleri dikkate aldıklarını ifade eden Çoşgun, "Sizlerin düşünceleri bizler için yol gösterici. Eğitimde kalite, ancak öğrencilerimizle karşılıklı iletişimle mümkün olabilir. Bizler evinizden, ailenizden uzakta, geleceğiniz için çıktığını bu yolda sizlere en fazla katkıyı sunabilmek, sizleri güzel bilgilerle, hayatınızda güzel hikayeleri olan bir süreç bırakmak istiyoruz." dedi.

Toplantının dikkat çeken gündem başlıklarından biri de tematik yüksekokul olma yolunda Kumluca'ya açılması planlanan yeni ön lisans programları oldu. Müdür Çoşgun, bu konuda da bölge tarımına ve lojistik potansiyeline katkı sunması hedeflenen Tohumculuk Teknolojisi, Fidecilik ile Lojistik programlarının açılması için gerekli akademik ve idari çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni programlarla birlikte tarımın kalbi olan Kumluca MYO'nun hem bölgesel hem de ulusal ölçekte stratejik bir eğitim merkezi olmasının hedeflendiğini dile getiren Çoşgun, önümüzdeki yıllarda Kumluca Meslek Yüksekokulu'nun en çok tercih edilen yüksekokul olacağını sözlerini ekledi.

???????Etkinlikte öğrenciler, Kumluca Meslek Yüksekokul Müdürüne, yerleşke olanakları, etkin uygulamalı eğitim süreçleri ve kariyer hedeflerine yönelik sorular yöneltirken, öğrencilerin dile getirdiği öneri ve beklentilerin, yüksekokul yönetimi tarafından değerlendirmeye alınacağını ve sorunların çözüme kavuşturulması için çalışma yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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