Kulu'da dolu yağışı - Haberler

Kulu'da dolu yağışı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde ani başlayan dolu yağışı çiftçileri endişelendirdi.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde ani başlayan dolu yağışı çiftçileri endişelendirdi.
Kömişini, Kırkpınar ve Yeni mahallede sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.
Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çiftçiler tarım arazilerinde zarar olup olmadığını görmek için yağışın durmasını bekliyor.
Birden bastıran ve kısa süre sürdüğünü belirten Kömişini muhtarı Hasan Tekin "İnşaallah zarar olmamıştır, yağmurun ardından inceleme yapacağız." dedi.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel