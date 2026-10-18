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Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden Süleyman Saim Tekcan'a taziye mesajı yayımladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 86 yaşında vefat eden sanatçı Süleyman Saim Tekcan için taziye mesajı yayımladı. Mesajda Tekcan'ın eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'yle kültür sanat hayatına kattığı değerler anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 86 yaşında vefat eden ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk resim ve özgün baskı sanatının usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin kültür ve sanat hayatına kalıcı değerler kazandıran Tekcan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA
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