Kültür gezileri Çanakkale ile başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kültür gezileri Çanakkale ile başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kültür gezileri Çanakkale ile başladı

Kağıthane Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen şehirlerarası kültür gezileri bu yıl Çanakkale turuyla yeniden başladı.

Kağıthane Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen şehirlerarası kültür gezileri bu yıl Çanakkale turuyla yeniden başladı.

Kağıthaneliler; Kabatepe Tanıtım Müzesi, 57'nci Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Alçıtepe Köyü, Sargıyeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Seyid Onbaşı Heykeli ve Tabyalar, Kilitbahir Kalesi gibi mekanları ziyaret etti. Çanakkale destanının yazıldığı yerlere giden ilçe sakinleri duygu dolu anlar yaşadı.

ANADOLU'NUN GÜZELLİKLERİ YERİNDE GÖRÜLECEK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kültür gezileri ile ilgili olarak, " Çanakkale ile beraber Safranbolu, Edirne, Bursa, Kastamonu ve Bilecik illerimize de aynı şekilde geziler düzenliyoruz. Anadolu'nun tarihi ve kültürel varlıklarını hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz gezilerimizde yöresel ikramlarımızla da hemşehrimiz misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu yıl 15 bin hemşehrimizi kültür gezilerimiz sayesinde Anadolu ile buluşturacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kilitbahir Kalesi Kağıthane Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title