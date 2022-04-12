Kulalı Üreticilere 41 Ton Gübre Desteği

KULA, MANİSA (Bültenler) - Mahalle muhtarları ve üreticiler memnuniyetle karşıladıkları destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Tarımın ve kırsal kalkınmanın önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde bütçenin el verdiği doğrultuda desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

Tarımsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün üreticilere müjdesini verdiği gübre desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında 3 milyon 122 binlira değerindeki 291 ton nitropower azotlu gübre yüzde 75 hibe destekli olarak üreticilere teslim ediliyor. Bu doğrultuda Kula'da da üreticilere düzenlenen törenle 41 ton gübre desteğinde bulunuldu. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Şube Müdürleri ile üreticiler katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, programda üreticilerle sohbet ederek, üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Kırsal'a 27 Milyon Liralık Destek

Pandemi süreci ve yakın coğrafyada yaşanan savaş durumunun bütün dünyada tarımın ve kırsal kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla tarımı desteklemeye devam ediyoruz. Bu sene 10 milyonluk kırsal kalkınma destek bütçemiz vardı. Başkanımız buna 17 milyon lira ekleyerek 27 milyon liralık destek paketi açıkladı. Bunun için de 3 milyon 122 bin lira gübre desteğimiz var. Amacımız 30 dönüm ve altında tarlası bulunan küçük üreticilerimize karınca kararınca destekte bulunmak. Bizim hedef ilçelerimiz Kula, Selendi, Demirci, Gördes gibi kırsal ilçelerimizdi. Bu bütçede de aslan payı Kula'ya verildi. Toplam 41 ton gübre ile en fazla desteği Kula ilçemiz aldı" dedi.

"Amacımız Bütçemiz El Verdiğince Desteklemek"

Önümüzdeki günlerde 40 bin metrelik sulama borusu dağıtımının da gerçekleştirileceğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu projenin bütçesi de 8 milyon liraya yakın. Geçen sene 100 bin meyve fidanı dağıtmıştık. Bu sene başvurular devam ediyor. Başkanımızın talimatıyla bu sene 250 bin meyve fidanı dağıtmayı hedefliyoruz. Geçen sene 200 koç dağıtmıştık bu sene bu sayıyı yine Başkanımızın talimatlarıyla 500'e çıkarttık. Hayvan sulama göletleri yapımı, temizliği noktasında çalışmalar son hızla devam edecek. Taral doldurma tesisi yapımına devam ediyoruz. Arıcılığa desteğimiz var. Amacımız sanayi kenti olmasının yanında tarım kenti de olan Manisa'ya bütçemiz el verdiği kadarıyla destek sağlamak. Sizler bizim başımızın tacısınız, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Büyükşehir'den Sonra Güzel Hizmetler Geldi"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, "Pandemiden sonra üretimin ne kadar öne çıktığı hepimizin malumu. Büyükşehrimizin kırsal anlamda destekleri vardı. Bu son dönemden sonra biraz daha öne çıktı. Oradaki eksikliği da iyi tespit etmişler. Geçmişte sera, arıcılık, hayvan sulama göletleri noktasında ciddi destekleri oldu. Büyükşehir olduktan sonra büyük hizmetler geldi. Son 6-7 senede kırsala güzel hizmetler geldi. Gübre desteği de önemli bir destek. Hepimizin sıkıntı yaşadığı bir alandı. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz bu desteklerini daha da arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerin Yanında Durduğu İçin Cengiz Başkanımıza Teşekkür Ederiz"

MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok da destekleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. İlçe Başkanı Baytok, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün çiftçilerin bu zor günlerinde, gübre ve her türlü maliyetin yükseldiği günlerde çiftçilerin yanında durduğu için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da her zaman çiftçimizin yanında olacak projelerle destekleri bekliyoruz. Buradan Cengiz Başkanımıza bu desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi borç biliriz" diye konuştu.

"Çiftçilerin Zor Günlerinde Anlamlı Bir Proje"

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, "Bu güzel hizmet için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Dünya ekonomisinin son derece zor dönemden geçtiği bu günlerde devlet-millet olarak el birliği içerisinde bu zor günleri atlatmak için gayret içerisindeyiz. Devletimiz de bütün kurumlarıyla vatandaşımızın yanında olduğu hissettirmek amacıyla bu tip organizasyonlar yapıyor. Ben bu anlamda bu gübre dağıtımını da çiftçimizin zor günlerinde çok anlamlı buluyorum. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha geniş kapsamlı projelerle çiftçimizin yanında olmaya hem Büyükşehrimiz hem de devletimiz devam edecek. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Ergün'e Destekleri İçin Teşekkür Ettiler

Mahalle Muhtarları ve üreticiler de Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği gübre desteği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler.

Şeremet Mahalle Muhtarı Sefa Gökoğlan: Özellikle bu konuda Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kula'mıza bu desteklerinmden dolayı, kırsal kesime yaptığı hizmetlerinden dolayı, imkanlar dahilinde yaptığı hizmetler nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını diliyorum, her zaman yanındayız."

Kalınharman Muhtarı Mustafa Madan: "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir kere değil, bin kere Allah razı olsun. Her konuda hizmetlerinden yardım alıyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Bebekli Mahalle Muhtarı Rami Gök: "Bir tek kırsal kalkınma desteklerinden değil, bütün desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz Cengiz Başkanımıza. Allah razı olsun. Üreticiler gübre anlamında çok sıkıntılı bir durumdaydı. İyi bir destek oldu."

Üretici Mehmet Üşümüş: "Bu konuda Cengiz Başkan'a çok teşekkür ederiz. Çiftçiye verdiği desteklerden ötürü. Yapılan hizmetlerin devamını bekliyoruz."

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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