Kudüs Latin Patrikhanesi: Kudüs'te rahibeye yönelik saldırı "aşağılık ve son derece tehlikeli"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, fanatik bir İsraillinin Fransız bir rahibeye yönelik saldırısını, "son derece tehlikeli ve aşağılık" olarak nitelendirdi.

Piskopos Şomali, Kudüs'te Fransız rahibeye yönelik saldırının ardından AA'ya konuştu.

"Rahibe fiziksel olarak zayıftı ve saldırı son derece ciddiydi, neredeyse hayatına mal olacaktı." diye konuşan Şomali, saldırıyı gösteren görüntüleri izlediğini belirterek, olayın "acı verici, korkutucu ve son derece tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Rahibenin zayıf yapılı olduğunu aktaran Şomali, saldırganın rahibeyi arkadan sert şekilde ittiğini, yere düşen rahibenin başının yükseltiye çarptığını ve ardından saldırganın tekrar dönerek ona tekme attığını söyledi.

Şomali, bir kişinin araya girerek saldırganı rahibeden uzaklaştırdığını ancak bu kişinin kimliğinin bilinmediğini kaydetti.

Rahibenin bu şekilde yere düşmesinin ölümüne yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu belirten Şomali, saldırganın rahibe yaralandıktan sonra yeniden tekme atmasının, suçun vahametini artırdığını ve bu davranışın "aşağılık" olduğunu dile getirdi.

Şomali, radikal İsraillilerin kullandığı sloganlarda "ölüm çağrısı" içeren ifadelerin yer aldığını belirterek, bu durumdan endişe duyduklarını ifade etti.

Polisin saldırganı gözaltına almasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şomali, geçmişte benzer olaylarda yeterince hızlı hareket edilmediğini, ancak bu kez atılan adımın önemli olduğunu söyledi.

Şomali, rahibenin hastaneye kaldırılmadan önce resmi şikayette bulunmasının soruşturmanın başlatılmasında etkili olduğunu, benzer olaylarda şikayet yapılmadığında ise soruşturmanın çoğu zaman ilerlemediğini söyledi.

Şomali, saldırganın İsrail yasalarına göre yargılanacağını belirterek, ırkçı düşünceye sahip kişilerin yeniden eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da bir fanatik Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibeyi darbettiği olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyordu. Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik bir Yahudi'nin tespit edilerek "ırkçı motivasyonlu saldırı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

