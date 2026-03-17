İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 tıra düzenlenen operasyonda ele geçirilen 527 kilo 475 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada, 15 Mart'ta 4 tıra düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe gönderildi.

Sulh ceza hakimliği 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, yurt dışından temin edilen uyuşturucunun tırlarla Türkiye'ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınmıştı.

Ekipler tarafından izlenen 4 tırın Küçükçekmece'de 15 Mart'ta alıcılarla buluştuğu sırada düzenlenen operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Tırlarda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları belirlenmişti.