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Küçükçekmece'de üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Küçükçekmece'de polis ekiplerinin durdurduğu 17 yaşındaki A.K.'nin üzerinde ve evinde satışa hazır uyuşturucu madde ile 5 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri, Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ekiplerce A.K'nin (17) üzerinde yapılan aramada 6 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira bulundu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da 72 parça toplam ağırlığı 202 gram gelen satışa hazır uyuşturucu, hassas terazi ile paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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