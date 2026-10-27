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Küçükçekmece'de korkutan yangın! Tekstil atölyesini saran alevler bitişik binaya sıçradı

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Küçükçekmece'de korkutan yangın! Tekstil atölyesini saran alevler bitişik binaya sıçradı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de korkutan yangın! Tekstil atölyesini saran alevler bitişik binaya sıçradı
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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saat 07.00 sıralarında tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun süren müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada hasar oluştu.

SABAH SAATLERİNDE ÇATIDA BAŞLADI

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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