Küçükçekmece'de çıkan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu

Küçükçekmece'de bir iş merkezindeki restoranda çıkan ve 3 ofise de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 829. Sokak'taki 5 katlı iş merkezinin girişindeki restoranın bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katlardaki bazı iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, restoran ve 3 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.