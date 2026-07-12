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Küçükçekmece'de araçtan rastgele ateş açtığı belirlenen 3 zanlı yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması olayına karışan 3 şüpheli, emniyet operasyonuyla gözaltına alınıp adli makamlarca tutuklandı.

Küçükçekmece'de, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde giden siyah renkli araçtan çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesi sonucunda olay yerinde 10 boş kovan bulundu.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapılan gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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