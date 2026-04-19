İstanbul'da Ayamama Deresi'ne düşen otomobildeki sürücü yaralandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, köprü bariyerlerine çarpıp Ayamama Deresi'ne düştü. Yaralanan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Ayamama Deresi'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halindeki A.Y. idaresindeki 34 UH 4480 plakalı otomobil, Ayamama Deresi üzerindeki çıkmaz yola girmek istediği anda köprünün bariyerlerine çarparak dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilden ekiplerin müdahalesiyle çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu