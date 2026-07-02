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Küçükçekmece'de motosikletiyle seyreden kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

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Küçükçekmece'de motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan kasklı şüpheli M.E.K., ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de motosikletiyle seyir halinde olan kişiyi silahla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta, motosikletiyle ilerlediği sırada silahla ateş edilip ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kasklı şüphelinin kimliğini yapılan inceleme sonucu belirledi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edilen M.E.K, olayda kullandığı iddia edilen ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta motosikletiyle ilerleyen A.A'ya silahla ateş edilmişti.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Saldırıya ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah sesinin duyulması, başında kask bulunan şüphelinin saldırının ardından koşarak olay yerinden uzaklaşması yer almıştı.

Kaynak: AA / Adem Koç
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