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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımında 7 katlı bina çöktü, çevre zarar gördü

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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımında 7 katlı bina çöktü, çevre zarar gördü
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında dün başlanan yıkımda, 7'şer katlı bitişik iki binadan biri yıkılırken diğeri aniden çöktü. Çöken binadan kopan parçalar çevredeki binalara, doğal gaz ve su tesisatına zarar verdi; enkaz altında kimse bulunmadı.

Küçükçekmece'de bitişik iki binanın yıkımı sırasında çöken 7 katlı bir bina, çevreye zarar verdi.

İnönü Mahallesi 2. Yıldız Sokak'taki 7'şer katlı bitişik iki binada dün kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıma başlandı. Ekipler bir binayı yıkarken, ikinci bina aniden çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadan kopan parçalar, sokaktaki diğer binalara, doğal gaz ile su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.

Binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışma kapsamında 7'şer katlı bitişik iki bina da yıkıldı. Yıkım çalışmasının gerekli önlemler alınmadan yapıldığını öne süren sokak sakinleri ise duruma tepki gösterdi.

Sokak sakinlerinden Kibar Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımı yapılan binanın karşı apartmanında ikamet ettiğini belirterek, yetkilileri aramasına rağmen gerekli önlemin alınmadığını öne sürdü.

Yıldırım, yıkımın kurallara aykırı bir şekilde yapıldığını ihbar ettiğini anlatarak, binanın alt kısımlarını yıkarak yukarı doğru çıkıldığını aktardı.

Kolonları kesilen binanın yıkıldığını ifade eden Yıldırım, binanın direkt olarak kendi apartmanlarının üzerine yıkılmamasını kendileri için sevindirici bulduklarını söyledi.

Büyük bir faciadan kurtulduklarını aktaran Yıldırım, sadece birtakım maddi kayıplarının bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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