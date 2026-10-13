Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı binada yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı binada yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan 7 katlı boş binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA