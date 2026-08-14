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Trafikte lastik bıçaklama: 182 bin lira ceza

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İstanbul Küçükçekmece'de trafik tartışmasında bir aracın lastiğini bıçakla patlatan sürücü gözaltına alındı. Şüpheliye 182 bin 246 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de trafikte tartışma sırasında bir aracın lastiğini bıçakla patlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 182 bin 246 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos'ta bir sürücünün trafikteki tartışmada aracından inip diğer aracın lastiğini bıçakla patlattığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli F.A. (34), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesince 182 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulan F.A'nın aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

Kaynak: AA
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