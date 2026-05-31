Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda hasar oluştu.
Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kanarya Mahallesi Atmaca Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok