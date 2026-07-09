Küçükçekmece'de denetimde durdurulan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde durdurulan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli A.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirilirken, evinde yapılan aramada ise 72 adet satışa hazır halde toplam 202 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli materyaller bulundu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri tarafından bugün Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde A.K. isimli şüpheli durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 72 adet satışa hazır halde toplam 202 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Gözaltına alınan A.K.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı