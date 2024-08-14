KSÜ'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, törende hayırsever iş insanı Ertuğrul Tanrıverdi ve ailesi tarafından gerçekleştirilen faaliyete şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Aileye destekleri için teşekkür eden Yasım, şöyle konuştu:

"Tanrıverdi ailesinin değerli büyüğü Mehmet Tanrıverdi aramızdan ayrıldı, mekanı cennet olsun. Kendisinin eğitime katkılarını evlatları tarafından devam ettiriliyor. Üniversitemiz bünyemize yeni yapılan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna 2 bilgisayar laboratuvarı tüm donanımlarıyla birlikte kuruldu ve buraya da merhum Mehmet Tanrıverdi'nin ismini verdik. Destekleri için teşekkür ediyorum."

İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi de üniversiteye modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, üniversite, halk ve sanayi işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

Tanrıverdi, "Şehrimizde bulunan üniversitelere destek olmak hepimizin görevi. İnşallah burası da hayırlı hizmetlere vesile olur ve öğrencilerimiz burada eğitimlerini alarak başarıyla okulumuzdan mezun olur." dedi.

KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile ilgililer katıldı.