Üye Girişi
Haberler

KSÜ'ye Hayırseverin Destekleriyle Bilgisayar Laboratuvarları Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, hayırsever iş insanı Ertuğrul Tanrıverdi ve ailesine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na bir hayırseverin destekleriyle kurulan 2 yeni bilgisayar laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

KSÜ Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, törende hayırsever iş insanı Ertuğrul Tanrıverdi ve ailesi tarafından gerçekleştirilen faaliyete şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Aileye destekleri için teşekkür eden Yasım, şöyle konuştu:

"Tanrıverdi ailesinin değerli büyüğü Mehmet Tanrıverdi aramızdan ayrıldı, mekanı cennet olsun. Kendisinin eğitime katkılarını evlatları tarafından devam ettiriliyor. Üniversitemiz bünyemize yeni yapılan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna 2 bilgisayar laboratuvarı tüm donanımlarıyla birlikte kuruldu ve buraya da merhum Mehmet Tanrıverdi'nin ismini verdik. Destekleri için teşekkür ediyorum."

İş insanı Ertuğrul Tanrıverdi de üniversiteye modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, üniversite, halk ve sanayi işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

Tanrıverdi, "Şehrimizde bulunan üniversitelere destek olmak hepimizin görevi. İnşallah burası da hayırlı hizmetlere vesile olur ve öğrencilerimiz burada eğitimlerini alarak başarıyla okulumuzdan mezun olur." dedi.

KSÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlyas Okumuş, yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Rektör Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 14 Ağustos Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? 14 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? CANLI Döviz Kuru! Dolar, Euro kaç TL? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? Gelinim Mutfakta hangi gün, hangi saatte yayınlanıyor? Can Atalay olayı ne? Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mü? Can Atalay neden hapiste? Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? YKS BOŞ KONTENJANLAR: 2- 4 yıllık bölümler boş kontenjanlar açıklandı mı? Memura ek ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Memura ikramiye hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor? Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri!
title