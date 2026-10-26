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Kremlin Sözcüsü Peskov, üçlü müzakerelerin askeri kısıtlama öngörmediğini söyledi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya-ABD-Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararının askeri faaliyetlerin kısıtlandırılmasını öngörmediğini söyledi. Peskov, Herson yönünde yarından itibaren geçici ateşkes alındığını, ABD'nin desteğini takdir ettiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararının askeri faaliyetlerinin kısıtlandırılmasını öngörmediğini söyledi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde düzenlenecek insani operasyon nedeniyle yarından itibaren Herson yönünde geçici ateşkes kararı alındığını hatırlatan Peskov, ABD'nin bu konudaki desteğini takdir ettiklerini belirterek "Ukrayna tarafının varılan anlaşmalara uyacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, benzer durumlarda diğer bölgelerde de ateşkes uygulanabileceğini kaydetti.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararına değinen Peskov, "Üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması kararı askeri faaliyetlerin kısıtlandırılmasını öngörmüyor." dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "savaşın bitirilmesi için toprak meselesinin sadece liderler düzeyinde görüşülmesi gerektiği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Tüm bu konular, çözüm sürecinde ele alınabilir. Çok sayıda detay içeren, son derece ciddi bir görüşme yakında gerçekleşecek. Bu detayları kamuoyuna açık şekilde tartışmak istemiyoruz. Çünkü bunun gelecekteki olası barış sürecine zarar vereceğini düşünüyoruz."

Peskov, Sırbistan'da dün yapılan erken genel seçimde Öğrenci Listesi'nin galip gelmesine ilişkin, yeni iktidarın Rusya ile yapıcı ilişkileri sürdüreceği umudunu paylaştı.

Kaynak: AA
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