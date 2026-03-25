Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin "çözüm için önemli" olduğunu söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusundaki müzakere çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve her müzakerenin çözüme yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna konulu temasların sürdüğünü anlatan Peskov, "Ukrayna konusunda, gerçek bir çözüm için uygun koşulların sağlanmasına yönelik ABD tarafının çabalarının sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Türk meslektaşlarımıza, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının altyapısına yönelik artan tehditlerle ilgili endişelerimizi sürekli olarak iletiyoruz. Tüm ayrıntılı bilgileri defalarca Türk tarafına ilettik. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Türk tarafının, bu tür pervasız eylemlerden kaçınmaları için Kiev rejimi üzerindeki etkisini kullanabileceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha