KRAMATORSK - Donetsk'in Ukrayna hakimiyetindeki şehirleri saldırı altında - Haberler

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KRAMATORSK - Donetsk'in Ukrayna hakimiyetindeki şehirleri saldırı altında

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Donbas içinde bulunan Donetsk bölgesine bağlı ve Ukrayna'nın hakimiyetinde bulunan şehirlerden Kramatorsk'un Lazurniy yerleşimine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Donbas içinde bulunan Donetsk bölgesine bağlı ve Ukrayna'nın hakimiyetinde bulunan şehirlerden Kramatorsk'un Lazurniy yerleşimine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırı sonucu çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Kramatorsk Ukrayna Donetsk Güncel Haberler

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