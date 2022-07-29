KRAMATORSK - Donetsk'in Ukrayna hakimiyetindeki şehirleri saldırı altında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Donbas içinde bulunan Donetsk bölgesine bağlı ve Ukrayna'nın hakimiyetinde bulunan şehirlerden Kramatorsk'un Lazurniy yerleşimine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken Donbas içinde bulunan Donetsk bölgesine bağlı ve Ukrayna'nın hakimiyetinde bulunan şehirlerden Kramatorsk'un Lazurniy yerleşimine Rus güçlerince düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırı sonucu çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Abdullah Ünver Kramatorsk Ukrayna Donetsk Güncel Haberler

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