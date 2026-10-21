Kozluk'ta yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sona erdi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı.

Çayönü köyü Kesmetaş mezrasında iki aile arasında yaklaşık 70 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Kozluk Belediyesi yetkilileri ve kanaat önderlerinden bir grup girişimde bulundu.

Barışmaya ikna edilen aileler için belediyede tören yapıldı.

Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından iki ailenin fertleri el sıkışarak barıştı.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran ve kanaat önderleri katıldı.

Kaynak: AA