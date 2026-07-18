Haberler

Başka bir aracın çarptığı otomobil, narenciye bahçesine devrildi: 2'si çocuk, 4 yaralı

Başka bir aracın çarptığı otomobil, narenciye bahçesine devrildi: 2'si çocuk, 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadan çarpan bir otomobil narenciye bahçesine devrildi. Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde başka bir aracın arkadan çarptığı otomobil, narenciye bahçesine devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kozan-Adana kara yolu Mansurlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. V.E. yönetimindeki 80 ADH 128 plakalı otomobile, aynı yöne giden D.İ. idaresindeki 01 Y 7122 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 80 ADH 128 plakalı otomobil yol kenarındaki narenciye bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü V.E. ile aynı araçta bulunan aile bireyleri R.E., Z.İ.E. ve E.E.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı