Başka bir aracın çarptığı otomobil, narenciye bahçesine devrildi: 2'si çocuk, 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde başka bir aracın arkadan çarptığı otomobil, narenciye bahçesine devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kozan-Adana kara yolu Mansurlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. V.E. yönetimindeki 80 ADH 128 plakalı otomobile, aynı yöne giden D.İ. idaresindeki 01 Y 7122 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 80 ADH 128 plakalı otomobil yol kenarındaki narenciye bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü V.E. ile aynı araçta bulunan aile bireyleri R.E., Z.İ.E. ve E.E.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı