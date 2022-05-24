Köylerden toplanan ata tohumları huzurevi bahçesine ekildi - Haberler

Köylerden toplanan ata tohumları huzurevi bahçesine ekildi

DÜZCE - Düzce'de gönüllü gençler tarafından köylerden toplanan ata tohumları, Muharrem Sancaklı Huzurevinin hobi bahçesine ekildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde gönüllü gençler, köyleri gezerek ata tohumu topladı. Gençlerin gücü, yaşlıların bilgi ve birikimi ile toplanan tohumlar fide haline getirilerek, Muharrem Sancaklı Huzurevinin hobi bahçesine ekildi.

Programa katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, ata tohumlarını yeniden tarıma kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. Atay, "Böyle güzel bir havada huzurevimizde, huzurlu bir ortamda ata tohumlarını yaşlılarımızın gözetiminde huzurevi bahçesinde ektik. Mahsullerimizi de hep birlikte toplayacağız. Amacımız, ata tohumlarımızı yeniden tarıma kazandırmak. Yaşlılarımız da bu işe sahip çıkacak. Yaşlılarımızın gözetiminde ve gölgesinde bu çalışma meyvelerini verecek, bizlerde gelip burada hasadını birlikte yapacağız" dedi.

"Üretilen ata tohumlarını vatandaşlarımıza vereceğiz"

Ata tohumlarının kıymetli olduğunu söyleyen Atay, "Günümüzde hibrit tohumlar yaygın. Eskiden insanlar mahsulü eker, toplar, dipte kalanlar da kurutulur, daha sonra tohum yapılır, fide haline getirilir ve ekilirdi. Bizde bu ürünlerin tohumunu ekip çoğaltmayı hedefliyoruz. Genç kardeşlerimiz bu tohumları bulmak için köyleri gezdiler. Çok az köyde bulabildiler. Bunları yaygınlaştırıp, köylülerimize, vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.