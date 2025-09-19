Haberler

Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Eğribayat'tan paylaşım: Özür dilerim

Fenerbahçeli yıldızdan gece yarısı paylaşımı: Özür dilerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.