Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel