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Kovid-19 Komisyonu, virüsün bakım evlerinde orman yangını gibi yayıldığını bildirdi

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İngiltere'de Kovid-19 Soruşturma Komisyonu'nun 6'ncı raporunda, hükümetin hataları nedeniyle virüsün yaşlı bakım evlerinde 'orman yangını gibi' yayıldığı belirtildi. Raporda, bakım evlerinde Mart 2020-Temmuz 2022 arasında 43 binden fazla kişinin Kovid-19'dan öldüğü hatırlatıldı.

İngiltere'de hükümetin Kovid-19'la mücadelede aldığı kararları inceleyen Kovid-19 Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı 6'ncı raporda, hükümetin hataları nedeniyle virüsün yaşlı bakım evlerinde "orman yangını gibi" yayıldığı ifade edildi.

Kovid-19 Soruşturma Komisyonu'nun hazırlayacağı 10 raporun 6'ncısı olan, virüsün yaşlı ve yetişkin bakım evlerine etkisini ele alan raporu, komisyon başkanı Heather Hallett tarafından kamuoyuna açıklandı.

Hallett, dönemin sağlık bakanı Matt Hancock'un, bakım evlerinin "koruma çemberinin içinde" olduğu yönündeki ifadelerini reddederek, "Salgının başında oluşturulduğu belirtilen koruma çemberi bulunamadı. Koruma çemberinin olmadığı ise doğrudur." dedi.

Hastaneden çıkarılıp bakım evlerine gönderilen kişilerin izole edilmesi yönünde bir hükümet tavsiyesinin bulunmamasını "önemli bir eksiklik" olarak niteleyen Hallett, virüsün bakım evi sakinleri ve personeli arasında hızla yayıldığını söyledi.

Hallett, "Yetişkin bakım sektörü, sonradan akla gelmiş bir sektör gibi duruyor. Sağlık sistemini korumak sanki bakım hizmetlerini yürütenlerin ve kullananların yaşamı pahasına yapılıyormuş gibi. Bakım evleri en çok ihtiyaçları döneminde yeterli korumayı alamadı. Bakım evi ortamında yapılan bu hatalar, virüsün orman yangını gibi hızla yayıldığı bir ortam oluşturdu." dedi.

Bu dönemde bakım evlerine ziyaretlere izin verilmediğini hatırlatan Hallett, "En üzücü olanı da birçok insanın ölmek üzere olan yakınlarını görmesine izin verilmedi. Birçoğu taşımayı hak etmediği bir suçluluk yükünü sırtlandı." ifadelerini kullandı.

Bakım evlerinde Kovid-19'dan ölen kişilerin yakınları da komisyonda açıklama yaptı. Babasını kaybeden Jean Adamson, "Toplumda en riskli grup yaşlılar ve hastalardı. Çoğunun önünde uzun bir yaşam vardı, ancak hükümet tarafından aldatıldılar, yalnız bırakıldılar ve ölüme terk edildiler." dedi.

İngiltere'deki bakım evlerinde Mart 2020 ile Temmuz 2022 arasında 43 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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