Haberler

Kosova'da bir fabrikada yangın çıktı

Kosova'da bir fabrikada yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova'nın batısındaki Yakova şehrinde bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının büyük çaplı olması nedeniyle diğer belediyelerden de destek alındı. İlk belirlemelere göre, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Kosova'nın batısındaki Yakova şehrindeki bir fabrikada yangın meydana geldi.

Kosova Polisinin açıklamasına göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü Yakova'daki bir fabrikada yangın çıktı.

Yakova İtfaiyesi yetkilileri de yangın ihbarı almalarından hemen sonra ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, yangının büyük çaplı olması nedeniyle diğer belediyelerin itfaiye birimlerinden de takviye istendiğini aktardı.

Kosovalı yetkililer, durumun ve meydana gelen hasarın tam değerlendirmesinin, yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Eğitime kar ve fırtına molası: Birçok kentte okullar tatil edildi

Öğrencilerin merakla beklediği haber valiliklerden geldi
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı