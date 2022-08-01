Kosova'da Jarinje sınır kapısına giden Rudare yolunda barikatlar kaldırıldı Kosova'nın kuzey bölgesinde Jarinje sınır kapısına giden Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudare yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonları kaldırıldı. Kosova'nın kuzey bölgesinde Jarinje sınır kapısına giden Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudare yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonları kaldırıldı. Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son bilgilere göre, bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini ifade etti. Güncel AA / Erkin Keçi Süleyman Soylu Kosova Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kosova'da Jarinje sınır kapısına giden Rudare yolunda barikatlar kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.