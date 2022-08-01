Kosova'da Jarinje sınır kapısına giden Rudare yolunda barikatlar kaldırıldı - Haberler

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Kosova'da Jarinje sınır kapısına giden Rudare yolunda barikatlar kaldırıldı

Kosova'nın kuzey bölgesinde Jarinje sınır kapısına giden Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudare yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonları kaldırıldı.

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Kosova'nın kuzey bölgesinde Jarinje sınır kapısına giden Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudare yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonları kaldırıldı. Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son bilgilere göre, bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini ifade etti.

AA / Erkin Keçi - Güncel

Süleyman Soylu Kosova Güncel Haberler

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