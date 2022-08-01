Kosova'da Jarinje sınır kapısına giden Rudare yolunda barikatlar kaldırıldı
Kosova'nın kuzey bölgesinde Jarinje sınır kapısına giden Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudare yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonları kaldırıldı.
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Kosova'nın kuzey bölgesinde Jarinje sınır kapısına giden Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudare yolunda bulunan kum yüklü inşaat kamyonları kaldırıldı. Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son bilgilere göre, bazı barikatların kaldırıldığını ve diğerlerinin de kaldırılma sürecinin devam ettiğini ifade etti.
AA / Erkin Keçi - Güncel