Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Soytürk ve Başkonsolos Novaberdaliu bir süre sohbet etti.

İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Soytürk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nallar esnaf ziyaretinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Nallar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Daha sonra Alkaya sahilinde devam eden çalışmaları inceleyen Nallar, ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Nallar'a ziyaretlerinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun eşlik etti.