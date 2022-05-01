KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi mirasa ve doğal güzelliklere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi'nde yeni bir uygulamaya giderek, vadiyi araç trafiğine kapattı.

Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine başlatılan uygulama çerçevesinde vadi yayalara açık hale getirildi.

Vadi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasının yanında vadi sakinlerinin bağ ve bahçelerinde tarım yaparken mağdur olmaması için mahalle içerisinden araçla vadiye giriş çıkışları, mahallenin mülki idare sınırlarında serbest tutuldu.

Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanıyor.