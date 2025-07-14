Köprü Ayağında Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, su seviyesi yükselen çayda mahsur kalan 56 yaşındaki Cevriye Çakır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Karayaka Köprüsü'nde yaşandı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen çayda köprü ayağında mahsur kalan Cevriye Çakır'ı (56) itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kelkit Çayı üzerinde bulunan Karayaka Köprüsü'nde meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Cevriye Çakır, Tepekışla HES'in kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince köprü ayaklarında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprü ayağına inen itfaiye ekipleri, Çakır'ı halatla kurtardı.

Cevriye Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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