köpek satışında son günler

HAYVANLARI Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle pet shoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz'dan sonra denetimlerin sıklaştırılacağını, yasağa uymayanlara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları pet shoplarda yapılmayacak. Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

Pet shop sahibi Fahri Karadayı da yeni düzenlemenin teorik olarak mantıklı, işletme konusunda sıkıntılı olduğunu söyleyerek, "Hayvan severler de bu durumdan memnun değiller. Merdiven altını yok edip, bize daha farklı yaptırımlar olabilirdi. Biz zaten 5-6 yerden denetleniyorduk. Bu düzenleme merdiven altı üretimi tetikleyecek. Evdeki üreticilere işler sarktı, onlar başka yerlere saldırmaya çalışıyorlar, insanların ellerinde hayvanlar var, bir şekilde satmak istiyorlar. Merdiven altı üreticiler de el altından satış yapacaklar. Olması gereken bizce, büyük mağazalar tarafından belli bir büyüklükte ölçüye sahip, güzel kafesler yaptırılır, hayvan severler ile dirsek temaslı yaptırılır, mağazamızda almamız gereken önlemleri ona göre alırız" dedi.