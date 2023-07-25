Köpek saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimarın yakınlarından suç duyurusu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray'ın (28) yakınları yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hayatını kaybeden mimarın ağabeyi Kenan Seray, kardeşine köpek ısırmasından 20 gün sonra kuduz teşhisi konulduğunu ve geç müdahalenin ölüme yol açtığını iddia etti.

Siverek'te mimarlık yapan Lütfü Seray, 1 yıl önce yavruyken 2 köpek sahiplendi. Seray, daha sonra yaşadığı apartmanda bakmakta zorlandığı köpekleri, bir arkadaşına verdi. Arkadaşı, geçen 12 Haziran'da köpeklerden birisinin saldırgan tutumu üzerine Lütfü Seray'ı aradı. Bunun üzerine arkadaşının yanına giden Seray, köpekleri veterinere götürdü. Veterinerdeki kontrol sırasında saldırganlaşan köpek, Seray'ı ısırdı. Hastaneye giden Lütfü Seray'a kuduz aşısı yapıldı. Aradan geçen günler içerisinde Seray'a 3 doz aşı daha yapıldı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek hastaneye giden Seray, psikolojik olarak etkilendiği belirtilerek evine gönderildi.

Cenazenin ardından araştırmalar yaptıklarını ve ihmal nedeniyle kardeşinin öldüğünü düşündükleri için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Seray, "Kardeşimin ölümünün ardından araştırmalar yaparak kuduzla ilgili bilgi sahibi olduk. Bu araştırmalarımız neticesinde Siverek Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesinin yanlış olduğunu öğrendik. Bunun üzerine aile olarak kardeşimin ölümünde ihmali bulunduğu için Siverek Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kardeşim merhamet dolu bir insandı. İnsanları sevdiği kadar hayvanları da seviyordu. Kardeşim doktorların yanlış müdahalesi ve yanlış uygulamaları yüzünden öldü. Benim kardeşimi hayvan sevgisi değil, doktorların ihmalleri öldürdü" ifadelerini kullandı. Lütfü Seray'ın ölümünün ardından Siverek Kaymakamlığı, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.