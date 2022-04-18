Kooperatif ve birliklere hibe desteği başvuruları 22 Nisan'da sona eriyor

KOCAELİ (Bültenler) - Projede, kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik tanınacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği çok sayıda projeyle desteklediği çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek Yönetmeliği kapsamında çiftçilere geçen hafta yeni bir müjde veren Başkan Büyükakın'ın talimatıyla "Fikir Projesi" kapsamında, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeylerinin yükseltilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlanacak.

TARIMSAL ÜRETİM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, "birlikten kuvvet doğar" ilkesiyle kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik vereceği proje ile tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet-ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzakları, ilaçları ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği verecek.

HAYVANSAL ÜRETİM DESTEĞİ

Hayvansal üretim desteği kapsamında ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipekböcekçiliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği verilecek.

KOOPERATİF VE BİRLİKLER "FİKİR PROJESİ" ÜRETECEK

Kocaeli'de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları Fikir Projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek.

Kooperatif ve birlikler, hibe kapsamında başvuruya uygun konuda destek almak istediği alanı net ve basit bir şekilde yazılı olarak belirterek, Fikir Projesini sunmuş olacak. Hibe desteği kapsamında sunulacak fikir projeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından Hibe Başvuru Uygunluğu ve Öncelik Sağlanacak Kriterler esas alınarak değerlendirilecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katı kadar proje belirleyecek.

HİBE BAŞVURU UYGUNLUĞU

Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatifler ve birliklere verilecek ve sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla 1 fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişi yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR

Destek programına başvurularda, tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi ve faaliyet belgesi, tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran kooperatif ve birlikler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı, adli sicil kaydı belgesi (tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için) ve tüzel kişilerde yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri belgeleri istenecek. Projeden yararlanmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, İzmit fuar içinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, 22 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.