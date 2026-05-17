Antalya'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı" kapsamında, vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla Konyaaltı Belediyesi önündeki sahilde etkinlik düzenlendi.

"Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, dalış okulları, sualtı kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü dalgıçlar ile vatandaşlar destek verdi.

Etkinlikte gönüllüler sahilde, 40 dalgıç da deniz dibinde temizlik yaptı.

Denizden 20 ton atık çıkarıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, 4 etaptan oluşan deniz dibi temizliği çalışmasının, Konyaaltı Belediyesi önünde tamamlandığını belirtti.

Etkinlikler kapsamında denizden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldığını bildiren Yıldırım, "Plajlarımızda genel olarak çok fazla atığa rastlamıyoruz. Atıklar daha çok teknelerin bağlandığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Sahile gelen vatandaşların ise artık daha duyarlı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu ise ünlü Konyaaltı Sahili'nde bu kadar az atık çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu duyarlılığın herkes tarafından gösterilmesi gerekiyor. Çevre bilincinin oluşması en büyük hedefimiz." dedi.??