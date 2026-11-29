Konya Seydişehir'de kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve bir kişi yaralandı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yaşamını yitirdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde A.S. ile Abdullah Kara (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kara bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, kurtarılamadı.
Kaynak: AA