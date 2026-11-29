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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde A.S. ile Abdullah Kara (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kara bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, kurtarılamadı.

Kaynak: AA